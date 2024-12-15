الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:35 صباحاً - قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف الأمريكيين لعدة أسابيع "ذهب إلى أبعد مما ينبغي".



وأضافت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".



ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق، إنه كان يتلقى معلومات من الجمهور عن مجموعات من الطائرات المسيرة فوق الولاية لعدة أسابيع.



وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.

وأصر البنتاغون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.

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