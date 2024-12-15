أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور، السردين والفيليه بـ 50 جنيهًا وارتفاع المكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور، السردين والفيليه بـ 50 جنيهًا وارتفاع المكرونة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد - أخبار كلمتك

معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد - أخبار كلمتك

الإجراءات المتبعة في حال تأخر وصول حقيبة السفر - أخبار كلمتك

الإجراءات المتبعة في حال تأخر وصول حقيبة السفر - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بعد صمت 100 يوم، شراقي يكشف عن تطور مفاجئ بسد النهضة ومدى تأثيره على مصر - أخبار كلمتك

بعد صمت 100 يوم، شراقي يكشف عن تطور مفاجئ بسد النهضة ومدى تأثيره على مصر - أخبار كلمتك

رد الجميل، تعليمات عاجلة من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا، ماذا فعل؟ - أخبار كلمتك

رد الجميل، تعليمات عاجلة من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا، ماذا فعل؟ - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:00 صباحاً - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، هبطت في قاعدة "التحالف الدولي" بمطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق المروحيات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

وقال المرصد إن طائرة الشحن الأمريكية هبطت في مطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، يوم 7 ديسمبر الجاري، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى جنود أمريكيين.

 ويثير موعد هبوط الطائرة تساؤلات عن طبيعة مهمتها، قبل ساعات من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعبر عن تعزيز التحالف الدولي قواعده شمال شرقي سوريا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق