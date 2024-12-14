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السلطات الأمريكية تعتقل شخصا حاول تسلق سور البيت الأبيض - أخبار كلمتك

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السلطات الأمريكية تعتقل شخصا حاول تسلق سور البيت الأبيض - أخبار كلمتك

السلطات الأمريكية تعتقل شخصا حاول تسلق سور البيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - ذكرت شبكة "ABC News" الأمريكية أن الشرطة احتجزت رجلا حاول تسلق سياج البيت الأبيض بواشنطن.

الشرطة تحتجز رجل تسلق سياج البيت الابيض

وجاء في التقرير الذي نقلته الشبكة الإخبارية نقلا عن متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنه تم اعتقال رجل حاول تسلق سياج مؤقت بالقرب من البيت الأبيض.

وأفادت التقارير أن الحادث وقع حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين أوضح جهاز الخدمة السرية أنهم اعتقلوا الرجل ووجهوا له اتهاما بالدخول غير القانوني، حسب الشبكة الإعلامية.

الرئيس الأمريكي متواجد في البيت الابيض

ولفت المتحدث باسم الخدمة السرية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان متواجدا في البيت الأبيض في ذلك الوقت ولم يصب بأذى.

وأوضحت الشبكة الإعلامية، أن السياج المؤقت وضع حول البيت الأبيض، بهدف الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير القادم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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