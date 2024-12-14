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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مدينة دونكيرك الفرنسية - أخبار كلمتك

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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مدينة دونكيرك الفرنسية - أخبار كلمتك

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مدينة دونكيرك الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - أفادت قناة BFMTV الفرنسية، بمقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا بينهم اثنان من القوات الأمنية، واستسلم مطلق النار للسلطات.

إطلاق نار في بلدة فرنسية

وذكرت القناة: "قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة لون بلاج، بالقرب من دونكيرك يوم السبت 14 ديسمبر، اثنان منهم من رجال الأمن واثنان من المهاجرين في أماكن مختلفة".

وأشارت إلى أن "الرجل الذي أعلن مسئوليته عن هذه الجرائم سلم نفسه لقوات الشرطة الفرنسية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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