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مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا - أخبار كلمتك

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مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا - أخبار كلمتك

مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث وصفته السلطات بأنه "حادث فردي".

قاعدة عسكرية في ولاية جورجيا

وأعلنت السلطات القبض على المهاجم ووضعه في الحجز، موضحة أن الوضع حاليا طبيعي، بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت السلطات بأن إطلاق النار وقع في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان: "إن قاعدة فورت أيزنهاور العسكرية تدعم عائلة الضحية، وستكون المساعدة متاحة لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

إلغاء فعاليات مباراة كرة القدم 

وكان من المقرر أن تستضيف القاعدة فعاليات مباراة كرة القدم، ولكن تم إلغاؤها بسبب الإغلاق.

ولم تنشر السلطات أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وتهبط الطائرات التي تواجه مشاكل أحيانا في الشوارع والطرق السريعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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