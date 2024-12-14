معهد فلسطين للأمن القومي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: إن هناك أسبابا كثيرة تدفع إسرائيل الآن للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، من ضمنها أن حماس تنازلت عن أحد أهم الشروط التي كانت متمسكة بها، وهي عدم اشتراط انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، أو انسحاب مؤقت من بعض المناطق، وانسحاب محدود من معبر رفح، وعدم تولي السلطات التابعة لحماس هذا المعبر ، وهذه القضية كانت شائكة لأي مفاوضات تسوية.

مرونة حركة حماس في ظل التطورات الأخيرة

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية»، إنه مع التطورات الأخيرة بدأت حماس تكون أكثر مرونة وتخفف من سقف تطلعاتها، مشيرًا إلى أن حماس وإسرائيل لا يتحدثان عن هدنة دائمة بل صفقة مؤقتة مدتها من 28 يوما لـ60 يوما حسب عدد الأسرى الذين يمكن أن تسلمهم حماس للجانب الإسرائيلي.

موعد إتمام صفقة تبادل الأسرى

وتابع: صفقة تبادل الأسرى اقتربت وفي الأغلب ممكن أن تكون قبل 20 يناير موعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.