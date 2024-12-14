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معهد فلسطين للأمن القومي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل - أخبار كلمتك

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معهد فلسطين للأمن القومي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل - أخبار كلمتك

معهد فلسطين للأمن القومي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: إن هناك أسبابا كثيرة تدفع إسرائيل الآن للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، من ضمنها أن حماس تنازلت عن أحد أهم الشروط التي كانت متمسكة بها، وهي عدم اشتراط انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، أو انسحاب مؤقت من بعض المناطق، وانسحاب محدود من معبر رفح، وعدم تولي السلطات التابعة لحماس هذا المعبر ، وهذه القضية كانت شائكة لأي مفاوضات تسوية.

مرونة حركة حماس في ظل التطورات الأخيرة

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر  قناة القاهرة الإخبارية»، إنه مع التطورات الأخيرة بدأت حماس تكون أكثر مرونة وتخفف من سقف تطلعاتها، مشيرًا إلى أن حماس وإسرائيل لا يتحدثان عن هدنة دائمة بل صفقة مؤقتة مدتها من 28 يوما لـ60 يوما حسب عدد الأسرى الذين يمكن أن تسلمهم حماس للجانب الإسرائيلي.

 

موعد إتمام صفقة تبادل الأسرى 

وتابع: صفقة تبادل الأسرى  اقتربت وفي الأغلب ممكن أن تكون قبل 20 يناير موعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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