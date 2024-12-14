تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، الخبير العسكري المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن تداعي الأوضاع في سوريا ونظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، خلال 10 أيام، ترك انطباعًا في أذهان الجميع بأن هناك خطة ما أو ترتيب معين أو حبكة دراماتيكية حدثت لتسريع هذا التداعي، خاصة أن هذا الانهيار جاء بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال: «بشار الأسد يلعب بالنار».

 

انسحاب الجيش السوري 

وأضاف «محمود»، خلال لقاء مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، والذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الجملة اعتراضية ظهرت في توقيت محدد بعد عقد صفقة مع الجانب اللبناني وحزب الله، مما جعل نتنياهو يخرج ليصرح بهذا التصريح، ومن ثم نشهد هذا التدهور الحاد والسريع في الموقف، حتى أن الجيش السوري بدأ يسلم مواقعه وعتاده ومعداته ويتركها لهيئة تحرير الشام، التي استولت على حوالي 65% من المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات السورية.

 

تخطيط لهيئة تحرير الشام في سوريا

وتابع: من المؤكد أن هذا التطور يثير تساؤلات لدى العديد من المفكرين والمتخصصين في الشأن السوري، فهناك احتمال كبير بوجود ترتيب مسبق وتخطيط مع هيئة تحرير الشام للظهور بهذا الشكل القوي واحتلال 65% من الأراضي دون أن تواجه مقاومة تذكر، كما يظهر المقاتلون في أزياء عسكرية حديثة، وبروح معنوية مرتفعة، كما يبدو أن لديهم قائدًا واثقًا يقودهم، كل هذه العوامل تثير تساؤلات حول دور تركيا في دعم وإشراف هذه العملية، مما قد يشير إلى إمداد مباشر لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مدير المستشفيات الميدانية بـ صحة غزة: الوضع كارثي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق