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استشهاد 22 فلسطينيا بينهم صحفي في قصف إسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 22 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفي في هجمات عسكرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

استشهاد 22 فلسطينيا بينهم صحفي في قصف إسرائيلي 

وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال10 فلسطينيين على الأقل وأصاب عشرات آخرين في استهداف جوي لمبنى بلدية دير البلح.

وأضافت المصادر أن من بين الشهداء دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، مشيرة إلى أن عددا من الشهداء وصلوا أشلاء ممزقة إلى المستشفى.

استهداف مبنى بلدية دير البلح

وفوجئو باستهداف مبنى بلدية دير البلح بعدد من الصواريخ اليوم في حين أن المكان كان مكتظا بالنازحين مما أثار الرعب بينهم.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني لـ "د.ب.أ"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  اغتال 11 فلسطينيا، وأصاب عشرات آخرين في استهداف ثلاثة مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، مشيرا إلى أن المدارس هي العائلة المقدسة، والماجدة وسيلة ويافا.

وأضاف بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت الضحايا إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ومستشفى الشفاء الطبي الذي يستعيد العمل ببطء.

وأوضح بصل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال فلسطينيين اثنين آخرين باستهداف مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال في مدينة غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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