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وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا - وبحضور وزراء خارجية كل من البحرين والإمارات وقطر - مع الولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، حيث عقد الاجتماع بمدينة العقبة بالأردن.

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أكد الجانب العربي ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، بما يحفظ أمن ومستقبل الشعب السوري، وأهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري. كما أعرب الجانب العربي عن رفضه الكامل لانتهاكات إسرائيل للسيادة السورية التي ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعقيد المشهد بالمنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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