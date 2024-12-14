وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا - وبحضور وزراء خارجية كل من البحرين والإمارات وقطر - مع الولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، حيث عقد الاجتماع بمدينة العقبة بالأردن.

أكد الجانب العربي ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، بما يحفظ أمن ومستقبل الشعب السوري، وأهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري. كما أعرب الجانب العربي عن رفضه الكامل لانتهاكات إسرائيل للسيادة السورية التي ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعقيد المشهد بالمنطقة.

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