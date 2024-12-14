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مدير مطار دمشق يعلن استئناف العمل الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - أعلن مدير مطار دمشق، أنيس فلوح، مساء اليوم السبت، عن  استئناف العمل في المطار يوم  الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن  قصفا جويا إسرائيليا استهدف تل منين وحفير  بمنطقة القلمون بريف دمشق.

قصف إسرائيلي على دمشق 

وفي السياق ذاته زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي: نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل والإسرائيليين في البلدات الواقعة في هضبة الجولان.
وادعى هارتسي هاليفي  في حديثه: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا وليست لدينا أية نية لإدارة شؤونها".

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي دمر 20 موقعا لفرع المخابرات الجوية في سوريا.

ومنذ قليل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "دمرنا قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية في سوريا".

 

انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق 

 وذكرت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، أن طيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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