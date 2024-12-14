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لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

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لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا، بمدينة العقبة بالأردن: "لا نريد أن تسقط سوريا في الفوضى، والمرحلة القادمة يجب أن تشمل جميع السوريين دون إقصاء".

 

وزراء خارجية يتحدثون عن مستقبل سوريا

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:"إنه ينبغي الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها".

وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:" أن الوضع الأمني والسياسي في سوريا يهم بغداد التي طرحت ورقة شاملة بشأن مستقبل دمشق ".

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "أن  الحوار والانتخابات الطريق لنظام سياسي يشمل الجميع في سوريا وتقييمنا للوضع في دمشق سيكون وفق الأفعال لا الأقوال".

وبالأمس الجمعة، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: "لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة".

 

العراق يدعو إلى مساعدة السوريين على بناء بلدهم 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "على الدول الصديقة أن تضطلع بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت  إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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