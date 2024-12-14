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رسالة صارمة من كتائب القسام لجيش الاحتلال بشأن الأسرى - أخبار كلمتك

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رسالة صارمة من كتائب القسام لجيش الاحتلال بشأن الأسرى - أخبار كلمتك

رسالة صارمة من كتائب القسام لجيش الاحتلال بشأن الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم السبت، رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدة أن رئيس وزرائهم وقائد أركانهم يسعيان إلى التخلص من الأسرى في غزة بكل السبل.

 

رسالة تحذيرية من القسام للمستوطنيين

 

وأشارت "القسام" في تعليق مرفق مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر قناتها على "تلجرام" إلى أن "حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا (الأسرى الإسرائيليين في غزة)".

وشددت "كتائب القسام" في رسالتها على أن الوقت ينفد.

الاحتلال يقصف لقتل اسراه

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبوعبيدة مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، مكررا القصف ليتأكد من مقتلهم.

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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