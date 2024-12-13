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واشنطن بوست: روسيا تفكك أنظمة دفاعية ومعدات ثقيلة من قواعدها في سوريا - أخبار كلمتك

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واشنطن بوست: روسيا تفكك أنظمة دفاعية ومعدات ثقيلة من قواعدها في سوريا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: روسيا تفكك أنظمة دفاعية ومعدات ثقيلة من قواعدها في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  صور أقمار صناعية، أظهرت أن روسيا فككت أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا.

روسيا تفكك  أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا

وأظهرت  صور أقمار صناعية إرسال روسيا طائرات شحن إلى سوريا لسحب معدات ثقيلة، وهي تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا وتفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “ تاس” الروسية، بأن السلطات السورية الجديدة منحت موسكو ضمانات أمنية مؤقتة بشأن قواعدها العسكرية.

 وقبل وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفة أن الأسطول البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

روسيا تستعد لإخلاء قواعدها في سوريا 

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”

 تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق

وذكر المرصد أن موكبًا آخر يضم نحو 250 مركبة، يحمل أفرادًا من الجنسيات الروسية والبيلاروسية والكورية، وشخصيات دبلوماسية، تحرك من دمشق إلى قاعدة حميميم بحماية "هيئة تحرير الشام أيضًا".

ومن جهة أخرى نقلت وكالة تاس عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ سنوات لدعم حليفها الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي أسقطته فصائل معارضة بعد هجوم خاطف مكنها خلال أيام من السيطرة على دمشق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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