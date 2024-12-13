مسئول بريطاني: مجموعة السبع مجمعة على احترام سلامة أراضي سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء ستارمر أبلغ مجموعة الـ7 أن سقوط نظام الأسد الوحشي يجب أن يكون موضع ترحيب لكن ينبغي الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

مجموعة السبع تجمع على احترام سلامة أراضي سوريا

وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أن مجموعة السبع اتفقت على ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأوضاع في غزة وسوريا.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية في بيانها: "أن محمد بن عبد الرحمن الثاني وجيك سوليفان شددا على العمل على تحقيق انتقال سلمي بسوريا بعملية سياسية جامعة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة: "يجب تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا".

أمريكا تدعو لتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا

وأضاف أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: من المهم أن تتم حماية الأقليات في سوريا، وعلى العراق أن يعزز سيادته واستقراره".

بلينكن يزور العراق لبحث مستقبل سوريا

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الخارجية الأمريكي زار العراق لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة".

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