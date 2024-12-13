ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - كيف غادر بشار الأسد سوريا، سؤال شغل المواطن السوري والعربي والمصري خلال الأيام الماضية، منذ الإعلان عن فرار الرئيس المخلوع من العاصمة دمشق.

تفاصيل عن ليلة هروب الأسد من العاصمة السورية

وتقاطرت الأنباء والتسريبات حول ليلة هروب الأسد من سوريا، لكن اليوم ظهرت معلومات جديدة أكثر دقة عن عملية الهروب وتمويه المخابرات الروسية؛ لتغطية المغادرة وحماية طائرته في الأجواء خشية استهدافها، الأمر الذي يفسر سبب اختفاء الطائرة من الرادارات وانتشار شائعات حول سقوطها.

وحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" اليوم، جمعت معلوماتها من 10 مصادر مقربة من دائرة الأسد، أنه خدع أقرب الناس إليه وأقاربه وحتى مساعديه ومسئولي حكومته أو لم يتم إعلامهم بقرار هروبه من البلاد على الإطلاق.

الأسد لم يبلغ شقيقه ماهر الأسد وترك ابني خاله مخلوف

ووفق المعلومات الجديدة عن ليلة هروب الأسد، قال ثلاثة مساعدين إن بشار لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا.

كما ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف، عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة، حسبما قال مساعد سوري ومسئول أمني لبناني.

مقتل إيهاب مخلوف وشكوك حول مصير شقيقه إياد

وأضاف، أن الاثنين - إيهاب واياد مخلوف - حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. ولم يرد تأكيد رسمي حتى الآن بوفاة إيهاب مخلوف.

تضليل 30 من قيادة الجيش في اجتماع رسمي

ووفق المصادر أيضا، فإن الأسد، أكد قبل ساعات من هروبه إلى العاصمة الروسية "موسكو"، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع السورية، خلال اجتماع عقده يوم السبت الماضي، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

عائلة بشار الأسد، كلمتك

ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا، حسبما قال مساعد من دائرته المقربة، إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد، أن بشار الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

فيما قال دبلوماسيان إقليميان، إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر، بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي الفصائل المسلحة الذين اقتحموا دمشق.

ذهب الأسد إلى موسكو عبر قاعدة حميميم الجوية الروسية

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك طار إلى موسكو.

وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة موسكو، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسئول إقليمي كبير.

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وتشير مقاطع مصورة لمنزل الأسد، التقطها مقاتلو معارضة ومواطنون احتشدوا في المجمع الرئاسي بعد رحيله ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه غادر على عجل، إذ ظهرت الأطعمة المطهوة التي تركت على الموقد والعديد من المتعلقات الشخصية التي تركها خلفه، مثل ألبومات صور الأسد العائلية التى تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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