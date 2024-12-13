وزير خارجية قطر وسوليفان يشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأوضاع في غزة وسوريا.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية في بيانها: "أن محمد بن عبد الرحمن الثاني وجيك سوليفان شددا على العمل على تحقيق انتقال سلمي بسوريا بعملية سياسية جامعة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة: "يجب تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا".

أمريكا تدعو لتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا

وأضاف أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: من المهم أن تتم حماية الأقليات في سوريا، وعلى العراق أن يعزز سيادته واستقراره".

بلينكن يزور العراق لبحث مستقبل سوريا

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الخارجية الأمريكي زار العراق لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة".

العراق يدعو إلى مساعدة السوريين على بناء بلدهم

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "على الدول الصديقة أن تضطلع بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت اليوم الجمعة، إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

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