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حكومة تصريف الأعمال السورية تدعو لاستئناف عمل القطاعات الخدمية - أخبار كلمتك

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حكومة تصريف الأعمال السورية تدعو لاستئناف عمل القطاعات الخدمية - أخبار كلمتك

حكومة تصريف الأعمال السورية تدعو لاستئناف عمل القطاعات الخدمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - دعا وزير الإدارة المحلية، في حكومة تصريف الأعمال  السورية المهندس محمد مسلم، الجمعة، إلى استئناف عمل القطاعات الخدمية.

استئناف عمل القطاعات الخدمية  في سوريا

وقال مسلم: "ندعو جميع العاملين في القطاعات الخدمية إلى استئناف عملهم بكفاءة لضمان استمرار تقديم الخدمات لأهلنا الكرام".

كما أكد أن  الحكومة  السورية ستضع خططًا مستقبلية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهلهم"، بحسب جريدة الوطن السورية.

 سقوط  نظام حكومة بشار الأسد

وسقطت حكومة نظام بشار الأسد الأحد الماضي، بعد هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة مكنهم من السيطرة على البلاد خلال أيام قليلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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