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صحيفة: روسيا تستعد لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا وأسطولها البحري يغادر طرطوس - أخبار كلمتك

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صحيفة: روسيا تستعد لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا وأسطولها البحري يغادر طرطوس - أخبار كلمتك

صحيفة: روسيا تستعد لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا وأسطولها البحري يغادر طرطوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:40 مساءً -  ذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفة أن الأسطول  البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

روسيا تستعد لإخلاء قواعدها في سوريا 

وفي السياق ذاته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم  الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”

 تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق

وذكر المرصد أن موكبًا آخر يضم نحو 250 مركبة، يحمل أفرادًا من الجنسيات الروسية والبيلاروسية والكورية، وشخصيات دبلوماسية، تحرك من دمشق إلى قاعدة حميميم بحماية "هيئة تحرير الشام أيضًا".

ومن جهة أخرى نقلت وكالة تاس عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ سنوات لدعم حليفها الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي أسقطته فصائل معارضة بعد هجوم خاطف مكنها خلال أيام من السيطرة على دمشق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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