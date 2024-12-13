روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا ودولة أخرى تعتزم التوريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - قالت مصادر روسية وسورية، اليوم الجمعة: إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك ومشكلات تتعلق بالدفع، في وقت أبدت فيه كييف استعدادها لتوريد الحبوب إلى دمشق.

روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا

وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما، بحسب "رويترز".

ونقلت الوكالة عن وزير الزراعة الأوكراني، أن بلاده ترغب في توريد الحبوب إلى سوريا، ومستعدة لذلك.

وقبل أيام، أكد رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب الروسي، إدوارد زيرنين، أن بلاده لا تنوي وقف إمدادات القمح إلى سوريا رغم الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد.

وأكد زيرنين التزام روسيا بتنفيذ عقودها كمورد رئيس للقمح إلى سوريا ، مضيفًا أن المعارضة السورية قد سيطرت على دمشق، ما أدى إلى سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو.

سقوط نظام بشار الأسد

وسقط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، قبل أيام بعد هجوم خاطف شنته فصائل معارضة انطلاقًا من مدينة إدلب.

وقالت روسيا في وقت لاحق إنها منحت حليفها الأسد وعائلته حق اللجوء الإنساني.

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