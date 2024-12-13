كولر: جماهير الأهلي هم اللاعب رقم 12 والفريق يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

كولر: جماهير الأهلي هم اللاعب رقم 12 والفريق يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعد فوز خالد فتحي - أخبار كلمتك

التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعد فوز خالد فتحي - أخبار كلمتك

الشناوي: لاعبو الأهلي يسعون لـ كتابة التاريخ عبر بوابة "باتشوكا" - أخبار كلمتك

الشناوي: لاعبو الأهلي يسعون لـ كتابة التاريخ عبر بوابة "باتشوكا" - أخبار كلمتك

عاجل:الحكومة الشرعية ترد على زعيم مليشيا الحوثي وتتحدث عن مفاجآت - أخبار كلمتك

عاجل:الحكومة الشرعية ترد على زعيم مليشيا الحوثي وتتحدث عن مفاجآت - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - شقق جنة ودار وسكن مصر.. الشروط وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - شقق جنة ودار وسكن مصر.. الشروط وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

السياحة تعلن استرداد مجموعة من القطع الأثرية الفريدة من جامعة كورك بأيرلندا - أخبار كلمتك

السياحة تعلن استرداد مجموعة من القطع الأثرية الفريدة من جامعة كورك بأيرلندا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

هيئة تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق - أخبار كلمتك

هيئة تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم  الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية "هيئة تحرير الشام

 تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق

وذكر المرصد أن موكبًا آخر يضم نحو 250 مركبة، يحمل أفرادًا من الجنسيات الروسية والبيلاروسية والكورية، وشخصيات دبلوماسية، تحرك من دمشق إلى قاعدة حميميم بحماية "هيئة تحرير الشام أيضًا".

وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ سنوات لدعم حليفها الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي أسقطته فصائل معارضة بعد هجوم خاطف مكنها خلال أيام من السيطرة على دمشق.

 فرار الرئيس السوري الي روسيا

وفر الرئيس السوري السابق إلى روسيا مع عائلته، حيث حصل على اللجوء الإنساني.

وبعد سقوط النظام، قال مسؤولون روس إن "هيئة تحرير الشام" قدمت ضمانات لحماية القواعد الروسية في طرطوس واللاذقية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مصادر الجمعة، أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

قبل تنصيب ترامب، بايدن يصدر إستراتيجية شاملة لمواجهة "كراهية" المسلمين والعرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق