قوات إسرائيلية تتقدم إلى موقع تل الشحم بين ريف دمشق والقنيطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت اليوم الجمعة، إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

دوي انفجارات في دمشق

وكانت مصادر سورية قد أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".

وذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.

وأكد مكتب نتنياهو أن "هذا الانتشار للقوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة، مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 (حول فصل القوات بين إسرائيل وسوريا) وضمان الأمن على حدودنا".

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