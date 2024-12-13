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قوات إسرائيلية تتقدم إلى موقع تل الشحم بين ريف دمشق والقنيطرة - أخبار كلمتك

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قوات إسرائيلية تتقدم إلى موقع تل الشحم بين ريف دمشق والقنيطرة - أخبار كلمتك

قوات إسرائيلية تتقدم إلى موقع تل الشحم بين ريف دمشق والقنيطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت اليوم الجمعة، إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

دوي انفجارات في دمشق 

وكانت مصادر سورية قد أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".

وذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.

وأكد مكتب نتنياهو أن "هذا الانتشار للقوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة، مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 (حول فصل القوات بين إسرائيل وسوريا) وضمان الأمن على حدودنا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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