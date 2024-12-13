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نداء عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين في سوريا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:20 مساءً -  دعا الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في ‎سوريا إلى منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين.

وقال الصليب الأحمر: "السجلات تضم معلومات حاسمة يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها".

 

تسجيل 35 ألف حالة اختفاء قسري في ‎سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية

 ومنذ قليل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسجيل 35 ألف حالة اختفاء قسري في ‎سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية.

 

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

 وفي سياق متصل، عبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، أمس، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

 

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن "قطر وتركيا تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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