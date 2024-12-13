ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه "عين رئيس الجمهورية، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة".

وسيتولى بايرو مهمة شاقة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، وإقرار ميزانية العام 2025.

استقالة بارنييه: فشل وتحديات

رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه، الذي لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر في منصبه، أُجبر على التنحي عقب تصويت 331 نائبًا على حجب الثقة، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب بـ288 صوتًا.

الخطوة جاءت نتيجة تحالف غير مسبوق بين اليمين المتطرف واليسار، في خطوة وصفها ماكرون بأنها "جبهة معادية للجمهورية".

بارنييه كان يأمل في تمرير ميزانية تستهدف خفض العجز المالي الكبير في البلاد، لكنه واجه معارضة واسعة النطاق، بما في ذلك من داخل البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل رئيسية لا تملك أي منها الأغلبية.

ماكرون يواجه ضغوطًا متعددة

في ظل تصاعد التوتر السياسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن 64% من الفرنسيين يطالبون باستقالة ماكرون، فيما تصاعدت الانتقادات من قادة المعارضة، أبرزهم مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، التي وصفت الوضع السياسي الحالي بأنه نتيجة مباشرة لسياسات ماكرون.

من جانبه، أكد ماكرون أنه سيرشح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة قادرة على التعامل مع الوضع الراهن وإعداد ميزانية عام 2025. إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في تجاوز العقبات البرلمانية، حيث يتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة نفس الصعوبات التي أطاحت ببارنييه.

محاولات لتخفيف الأزمة السياسية

إعلان ماكرون عن عزمه تشكيل حكومة "مصلحة عامة" تضم شخصيات تلتزم بالامتناع عن ممارسة حجب الثقة يعكس رغبته في إعادة الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن اختيار رئيس جديد للحكومة يواجه تعقيدات كبيرة، حيث يطالب الاشتراكيون والخضر بقطع العلاقات مع "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، بينما تسعى "التجمع الوطني" لفرض شروطها.

البرلمان المنقسم، الذي تحكمه ثلاث كتل دون أغلبية واضحة، يجعل من الصعب تمرير القوانين، بما في ذلك مشروع الميزانية الجديد. ومع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق موازنة عام 2024 في ديسمبر، تزداد الضغوط على الحكومة لتجنب أزمة مالية.

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