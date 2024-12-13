طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3" - أخبار كلمتك

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3" - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:46 مساءً -  عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه "عين رئيس الجمهورية، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة".

وسيتولى بايرو مهمة شاقة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، وإقرار ميزانية العام 2025.

 

استقالة بارنييه: فشل وتحديات

رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه، الذي لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر في منصبه، أُجبر على التنحي عقب تصويت 331 نائبًا على حجب الثقة، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب بـ288 صوتًا. 

الخطوة جاءت نتيجة تحالف غير مسبوق بين اليمين المتطرف واليسار، في خطوة وصفها ماكرون بأنها "جبهة معادية للجمهورية". 

بارنييه كان يأمل في تمرير ميزانية تستهدف خفض العجز المالي الكبير في البلاد، لكنه واجه معارضة واسعة النطاق، بما في ذلك من داخل البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل رئيسية لا تملك أي منها الأغلبية. 

ماكرون يواجه ضغوطًا متعددة

في ظل تصاعد التوتر السياسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن 64% من الفرنسيين يطالبون باستقالة ماكرون، فيما تصاعدت الانتقادات من قادة المعارضة، أبرزهم مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، التي وصفت الوضع السياسي الحالي بأنه نتيجة مباشرة لسياسات ماكرون. 

من جانبه، أكد ماكرون أنه سيرشح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة قادرة على التعامل مع الوضع الراهن وإعداد ميزانية عام 2025. إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في تجاوز العقبات البرلمانية، حيث يتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة نفس الصعوبات التي أطاحت ببارنييه.

محاولات لتخفيف الأزمة السياسية

إعلان ماكرون عن عزمه تشكيل حكومة "مصلحة عامة" تضم شخصيات تلتزم بالامتناع عن ممارسة حجب الثقة يعكس رغبته في إعادة الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن اختيار رئيس جديد للحكومة يواجه تعقيدات كبيرة، حيث يطالب الاشتراكيون والخضر بقطع العلاقات مع "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، بينما تسعى "التجمع الوطني" لفرض شروطها.

البرلمان المنقسم، الذي تحكمه ثلاث كتل دون أغلبية واضحة، يجعل من الصعب تمرير القوانين، بما في ذلك مشروع الميزانية الجديد. ومع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق موازنة عام 2024 في ديسمبر، تزداد الضغوط على الحكومة لتجنب أزمة مالية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس شركة جريت وول الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق