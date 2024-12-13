جمعة النصر، مظاهرات مليونية في سوريا احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - توافد عدد كبير من السوريين على ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، وفي مدن أخرى، للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد في جمعة أطلقوا عليها “جمعة النصر”.

وشهدت الساحة تجمع عدد كبير من السوررين القادمين من مختلف مناطق البلاد.

كما توافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق، قبيل صلاة الجمعة التي يتوقع أن يشارك فيها زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وظهر في صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد غفير من السوريين بينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد في دمشق القديمة، في مشهد غير مألوف في العاصمة السورية.

وكان رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قد دعا الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري.

وأكد في كلمة بثت عبر منصات الهيئة، على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين".

وقال الجولاني: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك من دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

كما شدد الجولاني على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا جديدة".

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، برسالة إلى أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في سوريا، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة في الرسالة على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

كما شدد العاهل البحريني، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري.

كما أعرب عن تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.

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