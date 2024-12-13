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الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

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الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ الجولاني، اليوم الجمعة، السوريين للنزول للميادين احتفالا بانتصار الثورة على نظام بشار الأسد.

ووجه أحمد الشرع حديثه للسوريين، قائلا: “لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد”.

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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