إسرائيل أقوى من إيران، ماذا تقصد واشنطن بالشرق الأوسط الجديد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - فسرت المستشارة السابقة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ياسمين الجمل تصريح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حول ما أسماه بـ"الشرق الأوسط المختلف" بأنه يقصد وجود منطقة مختلفة، حيث تكون فيها إسرائيل أقوى من إيران التي أصبحت في حالة ضعيفة.

وقالت ياسمين الجمل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة "إنه في اللحظة الحالية التي نعيشها، لقد تم القضاء على حزب الله بالكامل، لقد تم القضاء على حماس، لقد فقدت إيران شريان الحياة الذي كانت تزود به حزب الله عبر سوريا، وفقدت حليفها في سوريا، فرار الرئيس بشار الأسد، رغم أن الأسد أصبح في النهاية عبئًا على إيران وروسيا".

وأضافت: "إن إسرائيل خرجت من هذا الوضع أقوى عسكريًا وإيران أضعف، ومع ذلك، فإنني سأحذر كثيرًا من محاولة النظر إلى هذا باعتباره انتصارًا أمنيًا طويل المدى لإسرائيل وخسارة لإيران، لأنه في نفس الوقت الذي حققت فيه إسرائيل كل هذه النجاحات العسكرية".

قضية إسرائيل وفلسطين

وأشارت الجمل إلى أن "هناك أيضًا الكثير من القضايا التي لم يتم حلها، القضايا الدبلوماسية والقضايا السياسية، ولا تزال هناك قضية إسرائيل وفلسطين طويلة الأمد، وما إذا كان سيكون هناك حل الدولتين أم لا، هناك حل طويل الأمد لكيفية سير حزب الله، سواء كان سيتحول إلى قوة سياسية بحتة في لبنان أو ما إذا كان سيحاول إعادة تنظيم صفوفه. وبطبيعة الحال، نستطيع أن نفترض أننا لا نستطيع إلا أن نفترض أن إيران لن تتخلى عن طموحاتها الإقليمية وستحاول إيجاد وسيلة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإعادة تجميع صفوفها".

وقالت المستشار السابقة في البنتاغون إن واشنطن يجب أن تفعل بعض الأشياء بسرعة، الأول هو النظر في العقوبات التي فرضوها على سوريا وما يمكن رفعه للسماح بمزيد من السهولة في التعامل مع الأطراف في سوريا في الوقت الراهن، الأمر الذي أصبح حاسمًا، المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدات في سوريا، ومن ثم التفكير في الطريقة التي يريدون بها التعامل مع هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.