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واشنطن: 500 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا - أخبار كلمتك

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واشنطن: 500 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا - أخبار كلمتك

واشنطن: 500 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها في وقت يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات المستمرة من روسيا".

وسائل دفاع أوكرانيا عن نفسها 

وأضاف أن "الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة تبقى متحدة لضمان امتلاك أوكرانيا الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، في حين أن ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20  يناير (كانون الثاني) كثيرًا ما انتقد الإفراج عن مساعدات عسكرية أمريكية لكييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس "سنواصل تقديم معدات إضافية حتى نهاية" ولاية جو بايدن.

وتشمل المعدات المعلن عنها الخميس والتي ستُرسل إلى كييف، خصوصًا ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقاٍ لوزارة الخارجية الأمريكية.

وهذه ثالث حزمة مساعدات عسكرية تعلن عنها واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد تلك التي أعلنت عنها السبت وتقدر قيمتها بـ988 مليون دولار، وتلك التي أعلنت عنها في الثاني من الجاري بقيمة 725 مليون دولار.

وأثارت تصريحات ترامب حول أوكرانيا مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية في ظل إدارته المستقبلية، فبعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس السبت، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

كما حذّر ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي مسجلة قبل هذه الرحلة من أن أوكرانيا يجب أن تتوقع "على الأرجح" مساعدات أقل من واشنطن خلال فترة رئاسته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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