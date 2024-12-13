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فور توليه المنصب بدقائق ، ترامب يعتزم العفو عن المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول - أخبار كلمتك

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فور توليه المنصب بدقائق ، ترامب يعتزم العفو عن المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول - أخبار كلمتك

فور توليه المنصب بدقائق ، ترامب يعتزم العفو عن المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم العفو عن معظم المتهمين أو المدانين باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في أحد الإجراءات الأولى خلال رئاسته الثانية.


وفي مقابلة مع مجلة "تايم" التي اختارته كشخصية العام 2024، أشار ترامب إلى أن "الأمر سيبدأ في الساعة الأولى.. ربما الدقائق التسع الأولى".

ولطالما تعهد الرئيس المنتخب بمنح العفو لأولئك الذين نزلوا إلى مبنى الكابيتول عندما صدق الكونجرس على فوز خصمه الديمقراطي في انتخابات عام 2020، الرئيس جو بايدن، ووصفهم خلال الحملة الانتخابية بأنهم "سجناء سياسيون".

وفي ملفات المحكمة، قال العشرات من مثيري الشغب إنهم يتوقعون راحة فورية بمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث طلب محاموهم من القضاة تأجيل الأحكام والمحاكمات والإجراءات الأخرى مع اقتراب يوم التنصيب. وقد رفض القضاة معظم هذه الطلبات.

يذكر أنه تم اتهام أكثر من 1500 شخص في 6 يناير فيما يتعلق بهجوم الكابيتول، وتراوح سلوكهم من جنح التعدي على ممتلكات الغير إلى الاعتداء على الشرطة والتآمر لإثارة الفتنة ضد الحكومة الأمريكية.

ويواجه كبار قادة جماعة Proud Boys and Oath Keepers اليمينية المتطرفة، والعديد منهم مدانون بالتحريض على الفتنة، عقودا من السجن لدورهم في أعمال الشغب، مما يؤدي إلى تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه العفو الذي سيصدره ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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