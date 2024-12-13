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غارات إسرائيلية على جبل قاسيون ومطار المزة العسكري في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

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غارات إسرائيلية على جبل قاسيون ومطار المزة العسكري في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية على جبل قاسيون ومطار المزة العسكري في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - ذكر إعلام سوري، بأن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق فجر اليوم الجمعة.


وأشارت مصادر سورية إلى “وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات”.

 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول استهداف غارات إسرائيلية جبل قاسيون ومطار المزة العسكري في العاصمة دمشق.

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وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أمس الخميس أن غارة جوية جديدة استهدفت محيط دمشق بعد وقت قصير من غارة استهدفت محيط العاصمة عصر الخميس.

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وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية على الأراضي السورية أمس، استهدفت مطار المروحيات في عقربا جنوب غربي العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، شنت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحثية تابعة للجيش السوري في أغلب المحافظات السورية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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