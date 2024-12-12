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رئيس مركز القدس: نتنياهو يرغب في استسلام المقاومة بغزة ولا يريد صفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

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رئيس مركز القدس: نتنياهو يرغب في استسلام المقاومة بغزة ولا يريد صفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

رئيس مركز القدس: نتنياهو يرغب في استسلام المقاومة بغزة ولا يريد صفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يرغب في وقف الحرب، بل يسعى لإخضاع المقاومة الفلسطينية في غزة للاستسلام.

حرب إسرائيل على سوريا

وأضاف عوض، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يرى في الحرب استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا، حيث يُلاحظ أن إسرائيل تشن حربًا على سوريا وتحتل بعض المواقع هناك، مما يدل على رغبة نتنياهو في توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط.

صفقة تبادل الأسرى

وأشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى لن تتم خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرًا أن علينا الانتظار حتى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ لمعرفة ما إذا كانت صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستتحقق أم لا.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد "الإدارة الأمريكية الحالية شريكة في الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث إن التوسع الإسرائيلي في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بغطاء أمريكي". 

وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت الداعمة الأولى لإسرائيل في حربها على قطاع غزة والجنوب اللبناني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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