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الخارجية السورية: نرحب بأي مبادرة تسهم في إعادة إعمار البلاد - أخبار كلمتك

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الخارجية السورية: نرحب بأي مبادرة تسهم في إعادة إعمار البلاد - أخبار كلمتك

الخارجية السورية: نرحب بأي مبادرة تسهم في إعادة إعمار البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أكد السفير الدكتور رياض عباس، مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن الشعب السوري يقف متحدًا تحت راية واحدة لدعم المرحلة الجديدة التي تقودها حكومة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة حظيت بترحيب كبير من السوريين داخل البلاد وخارجها.

 

إعادة إعمار سوريا

وأوضح عباس، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود الحالية تُركز على خدمة الوطن وتحقيق مصلحة الشعب بعيدًا عن النزاعات والتجاذبات، لافتا إلى أن سوريا ترحب بأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرارها وإعادة إعمارها، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة لتحقيق التحولات الإيجابية على المستويات كافة.

 

استقلالية القرار الوطني السوري

وواصل: "سوريا تتعامل مع جميع الأطراف بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية، وتسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني"، مؤكدا انفتاح سوريا على توطيد علاقاتها مع الدول العربية، مع الالتزام بنهج سياسي مستقل تدعمه حكومة الإنقاذ لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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