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فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال ساعات - أخبار كلمتك

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فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال ساعات - أخبار كلمتك

فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - أعلن وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا، مساء اليوم الخميس، فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، اليوم الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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