حرب غزة، كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية في مخيم جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الخميس إنها استهدفت جرافتين إسرائيليتين وناقلة جند من نوع نمر بعبوات شواظ غرب مخيم جباليا شمالي غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في شمال قطاع غزة منذ أكثر من 70 يومًا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يومًا، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيدًا و99 مصابًا خلال يوم واحد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس: إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44 ألفا و835 شهيدا و106 آلاف و365 مصابًا.

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا في قطاع غزة

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

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