وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بينها 6 بلدان عربية، قائمة الـ 20 دولة الأكثر معاناة في العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بينها 6 بلدان عربية، قائمة الـ 20 دولة الأكثر معاناة في العالم - أخبار كلمتك

بينها 6 بلدان عربية، قائمة الـ 20 دولة الأكثر معاناة في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - كشف تقرير دولي حول الأوضاع الإنسانية في العالم أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية. 

4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم

وبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم.

وبينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات. 

ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم. 

كما تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم. 

وأورد التقرير قائمة الـ20 دولة بالترتيب كما يلي:

السودان، الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية)، ميانمار، سوريا، جنوب السودان، لبنان، بوركينا فاسو، هايتي، مالي، الصومال، أفغانستان، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، النيجر، نيجيريا، أوكرانيا، اليمن.

انقسام العالم إلى شطرين

وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

12 شهيدا و20 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات برفح - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق