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ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء - أخبار كلمتك

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ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء - أخبار كلمتك

ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يرسل دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير المقبل.

ترامب لم يوجه دعوة لبوتين لحضور حفل تنصيبه

وفي السياق ذاته أفادت شبكة "CBS NEWS" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.

وجاء في منشور الشبكة نقلًا عن مصادر: “دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل”.

وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرئيس القادم، المسؤول عن حفل التنصيب، يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين إلى حفل أداء ترامب اليمين الدستورية، وعلى وجه الخصوص قد يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ترامب يوجه دعوة للرئيس الصيني لحضور حفل تنصيبه

وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك”.

وأبدت بكين “استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودعم التنمية المستدامة وجمع الدول معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك وبناء مجتمع يؤمن بمستقبل مشترك للبشرية”، على حد تعبير المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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