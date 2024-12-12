قيادي منشق عن الح وثيين يحذر العميد طارق صالح من مخطط خطير لاستهدافه .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قيادي منشق عن الح وثيين يحذر العميد طارق صالح من مخطط خطير لاستهدافه .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023 - أخبار كلمتك

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

داليا الباز: حريصون على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري - أخبار كلمتك

داليا الباز: حريصون على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا - أخبار كلمتك

شريف فاروق: توفير فرص عمل للشباب وصرف السلع التموينية بسيارات الخريجين - أخبار كلمتك

شريف فاروق: توفير فرص عمل للشباب وصرف السلع التموينية بسيارات الخريجين - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

بعد رحيل جوميز، مقترح من الزمالك لـ أحمد مجدي قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

بعد رحيل جوميز، مقترح من الزمالك لـ أحمد مجدي قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

قضية الـ55 مليون يورو، بيان رسمي من باريس سان جيرمان ضد مبابي - أخبار كلمتك

قضية الـ55 مليون يورو، بيان رسمي من باريس سان جيرمان ضد مبابي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:41 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يوما، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة  راح ضحيتها 30 شهيدًا و99 مصابًا خلال يوم واحد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الخميس: إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44 ألفا و835 شهيدا و106 آلاف و365 مصابا.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأمم المتحدة تعزز من وجود قواتها في الجولان المحتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق