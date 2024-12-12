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فرنسا تدعم عملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا - أخبار كلمتك

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فرنسا تدعم عملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا - أخبار كلمتك

فرنسا تدعم عملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس لعملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

 باريس ملتزمة بالسعي نحو سوريا حرّة

وقالت الخارجية الفرنسية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام: إن باريس ملتزمة بالسعي نحو سوريا حرّة وديمقراطية ومتعددة الأطياف.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت في وقت سابق دولة الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من منطقة الجولان واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

كما جددت دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك بالجولان داعية للحفاظ على سلامتها.

 

 إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق

‏وتشهد سوريا تطورات دراماتيكية منذ فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو

أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناءً على اعتبارات إنسانية".

وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيًّا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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