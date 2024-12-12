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نتنياهو يجتمع مع سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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نتنياهو يجتمع مع سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

نتنياهو يجتمع مع سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:35 مساءً - أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بعد أنباء عن تقدم بالمباحثات.

وذكر موقع أكسيوس أمس الأربعاء، في تقرير، أن جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل ومصر وقطر الأسبوع الجاري في محاولة للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة.

رحلة جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط 

وقال البيت الأبيض: إن جيك سوليفان سيسافر إلى الشرق الأوسط  وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.

 

وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لموقع "أكسيوس": إن سوليفان سيلتقي بالقادة الإسرائيليين لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وآخر التطورات في سوريا، وكذلك لبنان وإيران.

 

محاولة أمريكية لإتمام صفقة الأسرى 

ويخطط سوليفان بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء الزعماء المصريين والقطريين ومناقشة جهود الوساطة التي يبذلونها.

وقال مصدران مطلعان على رحلة ساليفان، إنه يخطط للضغط على الأطراف  للقيام بما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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