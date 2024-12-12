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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

 

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الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

حرب الاحتلال الإسرائيلي الانتقامية ضد الفلسطينيين

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست حربها الانتقامية على الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى حملة اعتقال واسعة ومستمرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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