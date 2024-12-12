غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه تعليمات لأفرادها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه تعليمات لأفرادها - أخبار كلمتك

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه تعليمات لأفرادها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها 

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".

وفي السياق ذاته أعربت "منصة القاهرة" للمعارضة السورية عن تأييدها لقرار تعيين محمد البشير رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، حسبما أكد منسق المنصة عضو اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض العليا فراس الخالدي.

 "منصة القاهرة" للمعارضة السورية تؤيد تعيين محمد البشير 

وقال الخالدي في تصريح لوكالة "تاس": "علمًا بأن مدة صلاحيات الحكومة المؤقتة حوالي شهرين ونصف، أعتقد أن البشير، وإن كان ينتمي إلى فريق سياسي مختلف تمامًا عنا، لكنه فريق لعب دورًا (كبيرًا) في إزاحة بشار الأسد وضمان الأمن ووقف إراقة الدماء، يستحق هذا (التعيين) مثل أي سوري آخر في هذا الوضع الاستثنائي".

وشدد الخالدي على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يلتزم بـ"الفترة المحددة له"، وبعد انتهائها عليه أن "يقود سوريا إلى الاستقرار المنشود بمساعدة حكومة ودستور" يأخذان في الاعتبار رأي الشعب السوري "بعد أن يلتقط أنفاسه ويستوعب حقيقة رحيل بشار الأسد الذي لا رجعة فيه".

وأضاف: "من جهتنا لن ندخر جهدا في دعم التعددية السياسية وتحسين مهارات الكوادر السورية داخل سوريا وخارجها لتمكينها من تحمل المسؤولية في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين وتحقيق انتقال سياسي سلس سيعيد لسوريا روعتها وتألقها في أسرع وقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق