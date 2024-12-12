كنا نعلم بحركة المسلحين، الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم تدخله في إنقاذ بشار الأسد - أخبار كلمتك

كنا نعلم بحركة المسلحين، الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم تدخله في إنقاذ بشار الأسد - أخبار كلمتك

المبعوث الاممي الى اليمن يدعو الى هذا الامر بشان الحرب - أخبار كلمتك

المبعوث الاممي الى اليمن يدعو الى هذا الامر بشان الحرب - أخبار كلمتك

عاجل: هجوم جديد على هذه الدولة من اليمن و الجيش يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

عاجل: هجوم جديد على هذه الدولة من اليمن و الجيش يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح يبدأ من 40 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح يبدأ من 40 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

هدى شعراوي، متناقضة القرن التي دافعت عن قضايا المرأة واضطهدت زوجة نجلها - أخبار كلمتك

هدى شعراوي، متناقضة القرن التي دافعت عن قضايا المرأة واضطهدت زوجة نجلها - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - بيان بدرجات الحرارة| حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - بيان بدرجات الحرارة| حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير - أخبار كلمتك

"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير - أخبار كلمتك

مقتل جندي نتيجة لهذا الأمر في أبين - أخبار كلمتك

مقتل جندي نتيجة لهذا الأمر في أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان .. تساقط الثلوج على صنعاء - أخبار كلمتك

يحدث الان .. تساقط الثلوج على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير - أخبار كلمتك

"منصة القاهرة" للمعارضة السورية تعلن موقفها من حكومة البشير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - أعربت "منصة القاهرة" للمعارضة السورية عن تأييدها لقرار تعيين محمد البشير رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، حسبما أكد منسق المنصة عضو اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض العليا فراس الخالدي.


وقال الخالدي في تصريح لوكالة "تاس": "علمًا بأن مدة صلاحيات الحكومة المؤقتة حوالي شهرين ونصف، أعتقد أن البشير، وإن كان ينتمي إلى فريق سياسي مختلف تمامًا عنا، لكنه فريق لعب دورًا (كبيرًا) في إزاحة بشار الأسد وضمان الأمن ووقف إراقة الدماء، يستحق هذا (التعيين) مثل أي سوري آخر في هذا الوضع الاستثنائي".

وشدد الخالدي على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يلتزم بـ"الفترة المحددة له"، وبعد انتهائها عليه أن "يقود سوريا إلى الاستقرار المنشود بمساعدة حكومة ودستور" يأخذان في الاعتبار رأي الشعب السوري "بعد أن يلتقط أنفاسه ويستوعب حقيقة رحيل بشار الأسد الذي لا رجعة فيه".

وأضاف: "من جهتنا لن ندخر جهدا في دعم التعددية السياسية وتحسين مهارات الكوادر السورية داخل سوريا وخارجها لتمكينها من تحمل المسؤولية في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين وتحقيق انتقال سياسي سلس سيعيد لسوريا روعتها وتألقها في أسرع وقت".

وفي وقت سابق أكد رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل ضرورة أن يجري الحوار بين السوريين في دمشق، وأن يكون خاليا من أي تدخلات خارجية.

وكان ممثلو المعارضة السورية المسلحة قد أعلنوا في 8 ديسمبر الجاري سيطرتهم على البلاد، فيما أفادت الخارجية الروسية بأن بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التنحي عن منصبه وغادر البلاد.

وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" العاملة في إدلب، بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق