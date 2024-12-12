ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - أفادت شبكة "CBS NEWS" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.



وجاء في منشور الشبكة نقلًا عن مصادر: "دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل".

وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرئيس القادم، المسؤول عن حفل التنصيب، يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين إلى حفل أداء ترامب اليمين الدستورية، وعلى وجه الخصوص قد يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقد سبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك".

وأبدت بكين استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودعم التنمية المستدامة وجمع الدول معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك وبناء مجتمع يؤمن بمستقبل مشترك للبشرية، على حد تعبير المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو.

واتسمت الفترة الرئاسية السابقة للرئيس الجمهوري بـ"حرب تجارية" مع بكين، وبالإضافة إلى ذلك، هدد ترامب قبل ولايته الثانية بفرض رسوم تجارية بنسبة 100% على جميع دول البريكس إذا لم تتخلَّ عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد صرح يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع "1+10" مع رؤساء 10 منظمات اقتصادية دولية، بأن بكين على استعداد للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأمريكية وتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات ودفع تنمية العلاقات الصينية الأمريكية في اتجاه ثابت ومستقر وصحي.

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