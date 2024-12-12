واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:30 صباحاً - أعلنت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقًا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا «كان حاضرًا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار».



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