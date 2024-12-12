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واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار - أخبار كلمتك

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واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار - أخبار كلمتك

واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:30 صباحاً - أعلنت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقًا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا «كان حاضرًا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار».
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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