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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس - أخبار كلمتك

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس - أخبار كلمتك

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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس - أخبار كلمتك

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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس - أخبار كلمتك

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:50 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس.

 

 وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".

وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".


وأضافت: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الجيش يطوّق منزلا في بيت لحم للاشتباه باحتماء منفذ عملية إطلاق النار فيه.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه فيه".

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في تحديث حول عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا «إن المسعف في نجمة داود الحمراء إلهي سوفير وكبير الأطباء في نجمة داود الحمراء ياكوف غرينوالد ذكروا أنهم وصلوا سريعا إلى مكان الحادث».

وأضاف «رأينا الحافلة التي تقل الركاب وأجرينا فحصًا سريعًا ورأينا صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا مصابًا بطلقات نارية في الجزء العلوي من جسده، قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة وقمنا بإجلائه في نجمة داود الحمراء – إسعاف العناية المركزة إلى مستشفى هداسا عين كارم أثناء مواصلة العلاج».

وبحسب المتحدث باسم نجمة دواود أصيبت امرأة (40 عاما) برصاصة في أطرافها، وكانت بكامل وعيها ووصفت حالتها بالمتوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تسيديك، وتم إخلاء مكان الحادث ويتم تقديم العلاج الطبي لعدد من الإصابات الخفيفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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