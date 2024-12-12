الأمم المتحدة تعزز من وجود قواتها في الجولان المحتل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - قال دبلوماسي أممي إن الأمم المتحدة عززت قواتها في الجولان بعد توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة خلال الأيام الماضية.

الأمم المتحدة تعزز قواتها في الجولان

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته قوله إن "الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى سوريا عقب توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار".

وقال إن قوة الأمم المتحدة عززت عددًا من مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية في مرتفعات الجولان.

وأشار الدبلوماسي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل قوات إلى المنطقة ما قيد حركة قوات حفظ السلام في الجولان، معتبرًا أن "حركة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان مقيدة بشدة في السياق الحالي".

وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق الإبقاء على قواتها في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقالت إن دخول إسرائيل هذه المنطقة يشكل انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا الموقع عام 1974.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت الإسرائيليين بأن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.

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