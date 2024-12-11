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وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم، عن وصول الحركة إلى  مصر لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

مقترح مصري لصفقة تبادل أسرى

وقال مسؤول إسرائيلي، الإثنين الماضى، أنه "في غضون أسبوع إلى أسبوعين" سيكون من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، واعتبر أن "الظروف أصبحت جاهزة" وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

 فيما قال مصدر مقرب من حركة حماس تحدث لوكالة "فرانس برس"، إن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ في حال موافقة إسرائيل على المقترح المصري.

 

فيما أفادت تقارير صحافية بأن حركة حماس سلّمت مصر قائمة بأسماء الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين المرضى وكبار السن الذين ستفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين ترغب المقاومة بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

 

في حين نقلت "فرانس برس" عن مصادر مقربة من حماس أن وفدًا قياديًّا في الحركة برئاسة خليل الحية، أطلع الجانب خلال لقاء عقد الأحد، في القاهرة، على جهود حماس في إعداد قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

 

مفاوضات لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين "تحقيق تقدم في المفاوضات لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، مع وجود احتمال كبير لإتمام الصفقة خلال أسابيع قليلة"؛ وذكرت القناة أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستتنازل عن مطلبها بأن تتضمن الصفقة وقفًا دائمًا لإطلاق النار".

 وأشارت إلى أن "حماس تدرك رفض إسرائيل تقديم تنازلات تتعلق بإمكانية استئناف العمليات العسكرية مستقبلًا سواء على المستوى العملي أو السياسي"، وأفادت بأن "الصفقة قد تنقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل انسحابًا تدريجيًّا للقوات الإسرائيلية، وفقًا لتصور حماس".

 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الخميس، ليبحث هذه التطورات، وقالت القناة 12 إن "العقبة السياسية قد تشكل عائقًا" أمام إتمام الصفقة، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد يفشل في إقناع شركائه في الائتلاف بمقترح الصفقة، رغم أنه شدد على أن "القرارات في هذا الملف لن تتأثر بالحسابات السياسية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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