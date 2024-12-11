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البنتاجون: رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي - أخبار كلمتك

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البنتاجون: رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي - أخبار كلمتك

البنتاجون: رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الامريكية"البنتاجون"  ، اليوم الأربعاء، رصده مسيرات في سماء ولاية نيوجيرسي، وفتحه تحقيقًا بشأن ذلك.

رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي

واستبعد البنتاجون أن تكون المسيرات التي رُصدت أجنبية أو معادية، لكنه لم يحدد مصدرها.

برنامج  حكومي سري للغاية 

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قالت إن سكان نيوجيرسي عانوا على مدى أسابيع من طائرات مسيرة غامضة، إلا أن خبراء أمنيين رجحوا أن تكون جزءًا من برنامج حكومي سري للغاية.

واكتُشِفت هذه، التي بدأت بالقيام بنشاط يومي، فوق مقاطعات موريس وباسيك وبيرجن وهنترتون وغيرها في الولاية، أول مرة في الـ18 من نوفمبر الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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