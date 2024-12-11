البنتاجون: رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الامريكية"البنتاجون" ، اليوم الأربعاء، رصده مسيرات في سماء ولاية نيوجيرسي، وفتحه تحقيقًا بشأن ذلك.

رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي

واستبعد البنتاجون أن تكون المسيرات التي رُصدت أجنبية أو معادية، لكنه لم يحدد مصدرها.

برنامج حكومي سري للغاية

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قالت إن سكان نيوجيرسي عانوا على مدى أسابيع من طائرات مسيرة غامضة، إلا أن خبراء أمنيين رجحوا أن تكون جزءًا من برنامج حكومي سري للغاية.

واكتُشِفت هذه، التي بدأت بالقيام بنشاط يومي، فوق مقاطعات موريس وباسيك وبيرجن وهنترتون وغيرها في الولاية، أول مرة في الـ18 من نوفمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.