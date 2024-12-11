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الاحتلال يستهدف 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل بسوريا - أخبار كلمتك

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الاحتلال يستهدف 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل بسوريا - أخبار كلمتك

الاحتلال يستهدف 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها Planet Labs استهداف إسرائيل لطائرات عسكرية سورية في غارات جوية على قاعدة عسكرية.

استهداف اسرائيل لطائرات عسكرية 

ووفق تحليل للصور أجرته شبكة CNN الأمريكية،  تم استهداف ما لا يقل عن 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل الجوية السورية، في سلسلة من الغارات الجوية

ويبدو في الصور أيضًا، أن الضربات استهدفت أيضًا البنية التحتية للقاعدة الجوية.

وظهر أن المنشأة، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا جنوبي، كانت تضم وحدة من مروحيات Mi-25 "Hind"، التي شوهدت في صور الأقمار الصناعية التي جمعتها Planet Labs في 3 ديسمبر  وصور ماكسار تكنولوجيز في وقت سابق من هذا العام.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، قائلًا إنه نفذ نحو 480 ضربة في جميع أنحاء البلاد في اليومين الماضيين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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