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الكويت تؤكد دعمها لتفعيل السياحة البينية بين الدول العربية - أخبار كلمتك

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الكويت تؤكد دعمها لتفعيل السياحة البينية بين الدول العربية - أخبار كلمتك

الكويت تؤكد دعمها لتفعيل السياحة البينية بين الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - قال وكيل وزارة الإعلام الكويتية، الدكتور ناصر محيسن، إن السياحة تمثل رافدا مهما من روافد الاقتصاد للدول العربية، مضيفًا إن دعم دولة الكويت للجهود العربية المشتركة، لتطوير السياحة، ودعم أي مشاريع تنموية، في هذا المجال وزيادة الاستفادة من المقدرات السياحية المتوافرة.

المجلس الوزاري العربي للسياحة

وأوضح محيسن، خلال مشاركته في أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، نيابة عن وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، بمقر الجامعة العربية، أن المجلس ناقش مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي تسهم في بلوغ هذا الهدف، من بينها التحول الرقمي، والتغير التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، وآلية تسخير هذا التطور التكنولوجي، في الخدمات السياحية، وتطوير منظومة السياحة بالدول العربية، إضافة إلى بحث آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية السياحية للدول العربية، كما ناقش التحديات التي تواجه المنظمات العربية في مجال السياحة وآلية التعامل معها من خلال تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

دعم الكويت لكل الجهود العربية 

وجدد «محيسن» في كلمته أمام الاجتماع، نيابة عن وزير الإعلام والثقافة، دعم الكويت لكل الجهود العربية الرامية لتحسين جودة الخدمات السياحية، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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