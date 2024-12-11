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الولايات المتحدة تستقبل 5.8 ملايين مهاجر في عهد بايدن - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تستقبل 5.8 ملايين مهاجر في عهد بايدن - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تستقبل 5.8 ملايين مهاجر في عهد بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  بدخول ما لا يقل عن 5.8 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة، تحت بند طلب اللجوء أو أي حماية أخرى، بحسب تقرير لمعهد سياسات الهجرة "MPI".

تعداد المهاجرين في ادارة بايدن

وبحسب التقرير، كانت فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا الدول التي وصل منها أكبر عدد من المهاجرين خلال فترة رئاسة بايدن.

واستقبلت الولايات المتحدة 327.900 أجنبي دخلوا عبر الحدود مع كندا، و214.800 أوكراني تحت ظل الحماية الإنسانية.

بدورها، نفذت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 2.5 مليون عملية طرد في ظل إدارة بايدن، ولا يشمل هذا الرقم عمليات الطرد والترحيل بعد فرض قيود اللجوء في يونيو الماضي.

إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية

واعتبر التقرير أن "إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية التي طبقتها إدارة بايدن لاقت انتقادات من الجانبين".

وبالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، مثّلت الإدارة مستوى متدنيًا جديدًا فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها على الحماية الإنسانية، بينما بالنسبة للمتشددين في مجال الهجرة، كان يُعطى الضوء الأخضر لحدود مفتوحة".

وحذّر المعهد في تقريره أيضًا من أن بايدن اعتمد إجراءات تنفيذية تتعلق بالهجرة أكثر من دونالد ترامب في ولايته الأولى، محققًا رقمًا قياسيًا في هذا الشأن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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