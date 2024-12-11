الولايات المتحدة تستقبل 5.8 ملايين مهاجر في عهد بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدخول ما لا يقل عن 5.8 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة، تحت بند طلب اللجوء أو أي حماية أخرى، بحسب تقرير لمعهد سياسات الهجرة "MPI".

تعداد المهاجرين في ادارة بايدن

وبحسب التقرير، كانت فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا الدول التي وصل منها أكبر عدد من المهاجرين خلال فترة رئاسة بايدن.

واستقبلت الولايات المتحدة 327.900 أجنبي دخلوا عبر الحدود مع كندا، و214.800 أوكراني تحت ظل الحماية الإنسانية.

بدورها، نفذت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 2.5 مليون عملية طرد في ظل إدارة بايدن، ولا يشمل هذا الرقم عمليات الطرد والترحيل بعد فرض قيود اللجوء في يونيو الماضي.

إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية

واعتبر التقرير أن "إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية التي طبقتها إدارة بايدن لاقت انتقادات من الجانبين".

وبالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، مثّلت الإدارة مستوى متدنيًا جديدًا فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها على الحماية الإنسانية، بينما بالنسبة للمتشددين في مجال الهجرة، كان يُعطى الضوء الأخضر لحدود مفتوحة".

وحذّر المعهد في تقريره أيضًا من أن بايدن اعتمد إجراءات تنفيذية تتعلق بالهجرة أكثر من دونالد ترامب في ولايته الأولى، محققًا رقمًا قياسيًا في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.